Vroeger ging de ene helft van Square Enix nog onder de noemer SquareSoft door het leven. Zij stonden bekend om hun vele RPG’s, die zelfs vandaag de dag nog warme gevoelens oproepen. Maar er zijn ook games verschenen die in de vergetelheid zijn geraakt, maar het ziet er nu naar uit dat Square Enix in ieder geval één van deze games nieuw leven wil inblazen.

Een van de titels van SquareSoft die gamers zijn vergeten is Live a Live, een RPG die zeven verschillende verhalen samenbracht. Square Enix heeft sinds kort Live a Live opnieuw vastgelegd in Australië. Nu doen uitgevers dit vaker, maar er moet toch wel meer aan de hand zijn aangezien het 26 jaar na de release van de originele SNES-game is gebeurd.

Betekent dit wellicht dat Live a Live weer terugkeert of is er iets anders aan de hand? Hopelijk hebben we snel meer duidelijkheid.