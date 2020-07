Voetbalfans die tevens gamer zijn kijken langzaam maar zeker uit naar FIFA 21, maar dat betekent niet dat FIFA 20 vergeten wordt. Er is dan ook weer een nieuwe update beschikbaar gesteld voor de footie.

Update 1.23 is vooral bedoeld om het spel voor te bereiden op een aankomende nieuwe feature: Special Quality Filter. Wanneer deze feature toegevoegd zal worden is nog niet bekend. Hiermee is het straks mogelijk om spelers te zoeken op een specifieke kwalificatie.

De volledige lijst van wat de nieuwe patch doet is als volgt: