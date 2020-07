Onlangs kondigde Capcom – middels een enorm sfeervolle trailer – het nieuwe deel in de Resident Evil-reeks aan. De game heeft als subtitel ‘Village‘ en is een direct vervolg op het immens succesvolle Resident Evil VII. Voordat de game officieel een aankondiging kreeg, gonsde het al van de geruchten, zoals de aanwezigheid van meerdere speelbare personages.

Zelfs na de aankondiging blijven de geruchten komen, want industrie insider Aesthetic Gamer – die ook wel bekend staat als Dusk Golem – vertelt op Twitter wat hij weet over de game. Volgens de beste man/vrouw mogen we ervan uitgaan dat deeltje 8 naar alle waarschijnlijkheid langer is dan Resident Evil VII.

Nu was dat al geen bijster lange game, maar het ziet ernaar uit dat we ongeveer 2-3 uurtjes langer bezig zullen zijn met het avontuur. Over een releasedatum kon Dusk Golem helaas nog niks concreets melden, maar wel dat de verwachting is dat Capcom de game in het tweede kwartaal van 2021 uitbrengt.

Waar of niet waar, volgens Famitsu mogen we in augustus meer informatie verwachten over Resident Evil 8: Village.