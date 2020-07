Wreckfest heeft sinds de release meermaals uitbreidingen gekregen in de vorm van nieuwe auto’s en evenementen en de Season Pass komt met de release van het Banger Racing Car Pack ten einde. Dit pakket voegt drie nieuwe auto’s aan de game toe en ook is er een nieuw in-game evenement van start gegaan.

Is dit dan het laatste voor Wreckfest? Nee, gelukkig niet! Bij de trailer op YouTube staat in de beschrijving dat er een tweede Season Pass gaat komen, maar dat we details nog even moeten afwachten. Spelers van de game hebben dus nog genoeg om naar uit te kijken.

Het Banger Racing Car Pack wordt uitgebreid in de onderstaande trailer getoond en die kan je in de PlayStation Store aanschaffen voor €3,99.