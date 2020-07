Eerder dook er al een gerucht op dat verschillende uitgevers interesse zouden hebben in de overname van Warner Bros. Games, nadat er wat geroezemoes was over AT&T die plannen had het bedrijf te verkopen. Sindsdien hebben we er weinig van vernomen, maar nu duikt er een nieuw gerucht op en dat draait om Microsoft.

Volgens een bericht van The Information zijn er op dit moment vier potentiële kopers. Dit zijn Take-Two Interactive, Electronic Arts, Activision en Microsoft. Microsoft horen we nu voor het eerst en mocht dit kloppen, dan kan dat interessant zijn voor de games die door Warner Bros. Games gemaakt worden.

Deze ontwikkelaar en uitgever brengt onder andere veel gelicenseerde games op basis van Time Warner IP’s uit en die exclusief naar de Xbox brengen zou wellicht een stapje te ver zijn, ook omdat die licenties niet bij de verkoop horen. Wel zou het interessante mogelijkheden kunnen opleveren omtrent die licenties, bijvoorbeeld tijdelijke exclusiviteit of content.

Voor nu is en blijft het echter gissen, want al het nieuws is gebaseerd op geruchten. Officieel is er niets bekendgemaakt over een mogelijke overname van Warner Bros. Games, maar we blijven het natuurlijk in de gaten houden.