We hebben weer een nieuwe update voor alle Red Dead Online spelers, want Rockstar heeft natuurlijk het één en ander aan voordeeltjes aan de game toegevoegd. Zoals ze elke week doen. Deze week kan je drie keer zoveel XP verdienen bij alle ‘A Land of Oppertunities’ missies en hetzelfde geldt voor de free roam missies.

Snelreizen is deze week ook wat voordeliger, zo krijg je daar 50% korting op en dat is ook van toepassing op alle Ability Cards. Op jassen, shirts, laarzen en hoeden zit ook een korting, die is deze week 40%. Om daar nog een schep bovenop te doen zijn alle kapper services deze week geheel gratis, dus meet jezelf vooral nu even een nieuwe coupe aan.

Verder zijn alle Twitch-Prime bonussen die we vorige week hebben opgesomd nog steeds van toepassing, voor die details kan je in dit bericht terecht.