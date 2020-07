Het is alweer even geleden dat we een nieuw deel in de Test Drive Unlimited serie hebben gezien, maar er is al enige tijd een nieuw deel in ontwikkeling. Vandaag heeft Nacon daar de eerste beelden van gedeeld, zij het zeer beperkt middels een teaser. Het gaat hier om Test Drive Unlimited: Solar Crown die in ontwikkeling is voor verschillende platformen, maar welke precies is niet bekend.

Voor de game is een eiland geheel op schaal nagemaakt en daar kun je in de duurste auto’s deelnemen aan allerlei evenementen. De ontwikkelaar is KT Racing en alle ervaring die ze hebben opgedaan met de WRC en andere racegames, nemen ze mee in de ontwikkeling van deze titel. Hieronder de eerste trailer van Test Drive Unlimited: Solar Crown.