KT Racing en Nacon hebben vandaag een nieuwe trailer uitgebracht van WRC 9: The Official Game en daarin staat een rally in Kenia centraal. Je krijgt iets meer dan een minuut aan gameplay beelden te zien die zeker het checken waard zijn.

De game zal voor current-gen platformen op 3 september dit jaar verschijnen. WRC 9: The Official Game komt ook naar next-gen systemen, maar de releasedatum daarvan is nog niet bekend.