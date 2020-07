Eén van de ontwikkelaars die vanavond tijdens Nacon Connect een gloednieuwe game aankondigde was Spiders, bekend van GreedFall. Deze ontwikkelaar heeft Steelrising officieel aangekondigd en die zal een alternatief geschiedenisverhaal vertellen.

Het speelt zich af ten tijde van de heerschappij van Lodewijk XVI in Frankrijk, die in deze alternatieve geschiedenis de beschikking heeft over robots. Die vallen de inwoners van Parijs lastig en jij zal je bij de revolutie aansluiten om tegen het terreur te vechten.

Je zult de rol van Aegis aannemen dat een ‘automaat’ is, ofwel robot en die beschikt over allerlei ingebouwde wapens. Denk aan geweren voor grote afstanden, maar ook hamers voor dichtbij. De eerste trailer laat nog geen gameplay zien, maar zet wel de toon.

Het concept klinkt ook best wel interessant, maar verdere details en gameplaybeelden zullen we nog af moeten wachten. De game komt naar de pc en next-gen consoles, maar wanneer precies is nog niet bekend. Hieronder de eerste (mooie) trailer van Steelrising.