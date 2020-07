Het aanbod van PlayStation Now games is al erg groot, maar nog steeds stijgende. Ondertussen zijn er al meer dan 650 games beschikbaar gesteld voor abonnees en daar zijn ditmaal drie nieuwe titels aan toegevoegd.

Het gaat hier om games waar iedereen wel van gehoord heeft, namelijk Hello Neighbour, Street Fighter V en Watch_Dogs 2. De eerste twee zijn voor de voorziene toekomst speelbaar, maar Watch_Dogs 2 kent geen permanente toevoeging en zal slechts tot en met 5 oktober te streamen zijn op de PS4.

Dit zien we wel vaker gebeuren, hoewel de looptijd meestal wat langer is. Misschien heeft het te maken met de release van de derde Watch Dogs game in de franchise, namelijk Watch Dogs: Legion. Dan dient dit als een mooie marketingmanier voor één van de grotere games met een aannemelijk kans op een release in het eindejaar van 2020.