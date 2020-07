In de echte wereld schijnt Area 51 dé place to be te zijn voor aliens, maar in Destroy All Humans! is Area 42 de hotspot voor buitenaards leven en de mensheid staat op zijn achterste poten om het te verdedigen.

In de nieuwste trailer zien we hoe Crypto zijn uiterste best doet om de (niet zo) goed verborgen basis over te nemen. Denk je het zelf beter te kunnen? De game ligt vanaf 28 juli in de winkels.