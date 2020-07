Liefhebbers van motorfietsen hebben op consoles slechts een beperkte keuze in de games. De twee meest in het oog springende games zijn MotoGP en RIDE, maar daar komt nu een nieuwe concurrent bij: RiMS Racing.

Deze game is in ontwikkeling bij RaceWard Studio en gebruikt de engine die door KT Racing is ontwikkeld, die die ontwikkelaar weer gebruikt voor de WRC games, alsook Test Drive Unlimited: Solar Crown.

We hebben helaas nog geen bewegende beelden van RiMS Racing, maar het doel is om simulatie na te streven en dat doet men door de mechanics van de motor tot de kern van de ervaring te maken. Met andere woorden: alles in de game heeft de werking van een motor als uitgangspunt.

Wanneer de game uitkomt is nog niet bekend, voor nu staat de titel voor 2021 op de planning. Naar verwachting zal de game ook op de PlayStation 5 verschijnen, zoals voor zoveel titels van Nacon geldt.