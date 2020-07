De gamesindustrie heeft er wel een handje van. Nieuwe content dat door de partij zelf nog aangekondigd moet worden is ruim van te voren bekendgemaakt door een of andere insider die zijn mond niet kan houden. Het lijkt er op dat dit een vast onderdeel is geworden van hoe sommige dingen naar buiten komen. Toch kan het soms jammer zijn dat de grote verrassing er dan al vanaf is als de daadwerkelijke aankondiging plaatsvindt. Omdat je het al aan hebt zien komen en dat heeft een effect op de manier hoe de presentatie gedaan wordt. Het gevoel van euforie is dan immers weggenomen en dat is zonde.

Zeker dit jaar is de geruchtenmolen niet te stoppen door de komst van next-gen systemen. Zo waren de talloze berichten niet bij te houden omtrent het PlayStation 5 evenement. De grootste ‘niet-verrassing’ was eigenlijk toch wel Demon’s Souls, want er gingen lange tijd hardnekkige geruchten rond dat Bluepoint er mee bezig was. De rest van het evenement was zeker tof, maar een nieuwe Spider-Man, Ratchet & Clank en Horizon waren nou niet direct de meest grote verrassingen van de show. Hoewel die titels nooit bevestigd waren, zag men het toch wel een beetje aankomen en de show was zo meer een bevestiging van vermoedens. Ook omdat Horizon stemacteurs al volop aan het teasen waren. Leuk natuurlijk, maar het verrassingseffect is dan gelijk weg.

Dat is jammer, want de E3 in het verleden liet ons op het puntje van onze stoel zitten bij de vele presentaties die we toen konden volgen. Nu krijgen we bijvoorbeeld vandaag het Ubisoft evenement, maar van Assassin’s Creed: Valhalla is al wat gameplay gelekt

en gisteren was ook de CGI trailer van Far Cry 6 gelekt. Het had een mooi moment kunnen zijn om het voor het eerst te zien tijdens de livestream, maar nu hebben mensen al een verkeerde impressie gekregen van de verschenen footage, die blijkbaar wat ouder is. Ook al wordt het misschien niet veel anders, voor een deel is het momentum weggenomen en dit gebeurt steeds meer en meer, waardoor ‘verrassingen’ zelden nog echt impact hebben. Sterker nog, het gerucht gaat ook dat Assassin’s Creed: Valhalla 17 november uit zou komen, maar die bevestiging zien wij waarschijnlijk vanavond officieel.

Ubisoft heeft er trouwens een handje van: lekken. Vorig jaar lekte min of meer een uurtje van tevoren de volledige persconferentie, waardoor het kijken enkel de moeite waard was om de gelekte content echt in actie te zien. Geen verrassing en spanning meer en dat is waardeloos. Ubisoft kan je dat als bedrijf niet zozeer kwalijk nemen, wel de mensen die er verantwoordelijk voor zijn. In een digitaal tijdperk is dingen geheim houden erg lastig, ook voor uitgevers, maar je kan je toch afvragen of men niet wat voorzichtiger met de content moet omspringen. Het is niet voor niets dat er bij Ubisoft veel meer lekt dan bijvoorbeeld Rockstar Games, die bewijst dat het tegengaan van lekken wel degelijk mogelijk is.

Dit werpen we vandaag op als onderwerp voor de Jouw mening: Geruchten en gelekte content verpesten de sfeer van een evenement. Want laten we eerlijk zijn, het moment van vorig jaar tijdens de Video Game Awards, toen Microsoft uit het niets een next-gen console reveal deed, was een zeer aangename verrassing. Niemand zag het aankomen en de impact was daardoor heel erg groot. Daarbij werden mensen ook getrakteerd op Hellblade 2, die bevestigd werd als exclusieve game voor het platform.

Hetzelfde geldt voor Sony met het PlayStation 5 evenement. Ondanks dat de content misschien een beetje voorspelbaar was, was de verrassing groot toen de Digital Only console aangekondigd werd. Werkelijk niemand zag dat aankomen, waardoor de show gelijk meer impact heeft. Het zorgt voor mooie reacties, discussies en het domineert het nieuws, wat positief is voor Sony.

Maar nu jullie. Wat is jullie mening hierover? Zitten jullie aan de buis gekluisterd bij elk evenement, wachtend op sappige aankondigingen en onthullingen? Of is het een kwestie van hoe eerder het nieuws verschijnt hoe beter, niet uitmakend hoe het gebracht wordt? Of baal je ervan dat de verrassingen door de jaren heen zo zijn afgenomen, waardoor de shows niet langer zoveel impact bij je hebben als vroeger? Of verschilt het voor jou juist per titel, dat kan natuurlijk ook. Met het oog op vanavond hopen we in ieder geval een paar verrassingen te zien van Ubisoft. Tot die tijd kunnen jullie je mening hierover kwijt in de comments.