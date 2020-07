2K heeft vandaag aangekondigd dat de arcade brawler met over-the-top WWE-actie op 18 september gaat verschijnen. De game staat gepland voor de PS4, Xbox One, Stadia en PC. Dit jaar komt er geen volwaardige WWE-game uit, maar fans kunnen volop gaan genieten van een arcade-versie in dezelfde stijl als NBA Playgrounds.

Er zijn acht unieke Battlegrounds-omgevingen voor W2K Battlegrounds en er is een breed scala aan melee-wapens beschikbaar om helemaal los te kunnen gaan. Aan de entree is ook gedacht en al springend uit een militaire helikopter ga je de strijd aan in de ring. Het commentaar wordt verzorgd door niemand minder dan Mauro Ranallo en Jerry “The King” Lawler.

Een trailer van de game check je hieronder, evenals de beschikbare game modi.

Game modi