NIS America zal eind volgende maand Giraffe and Annika op de markt brengen. Om wat meer informatie over de game te geven is er nu een trailer uitgebracht die diverse personages en wat gameplay laat zien.

Giraffe and Annika is een titel die ritme- en avonturen-games bij elkaar brengt. In het spel krijg je de controle over Annika, die samen met Giraffe op zoek gaat naar drie sterfragmenten. Hiermee kan Annika haar geheugen weer terugkrijgen.

Wat je van de game kunt verwachten kan je in de onderstaande video bekijken.