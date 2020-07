We weten al sinds de E3 van 2019 van het bestaan af van Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, maar het was nog niet bekend wanneer de game zou uitkomen. Daar is nu meer informatie over gegeven.

Nacon heeft laten weten dat Werewolf: The Apocalypse – Earthblood op 4 februari 2021 in de winkels zal liggen. De game zal niet meer alleen voor de huidige generatie consoles verschijnen, maar zal ook uitkomen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Buiten het bekendmaken van de releasedatum, is er ook een korte gameplay trailer van de game verschenen.