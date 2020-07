Als je straks het nieuwste deel van eFootball PES aanschaft zodra deze uitkomt, dan is het logisch dat je verschillen zult zien met het vorige deel. Deze zullen als het goed is positief uitpakken, maar er is ook een verschil te merken dat negatief uitvalt.

Konami kan geen gebruik meer maken van de officiële licenties van AC Milan en Inter Milan. In eFootball PES 2021 zullen deze teams dus onder een andere naam worden weergegeven en hetzelfde zal voor de spelers gelden. De uitgever/ontwikkelaar laat weten dat zij op zoek blijven naar andere potentiële partners om een zo goed mogelijk product aan te bieden.

De reden dat Konami niet meer beschikt over de licenties werd niet gegeven, maar het meest logische is dat waarschijnlijk Electronic Arts hiermee aan de haal is gegaan. Je moet er dan ook niet raar van op kijken als AC Milan en Inter Milan in FIFA 21 wel onder de juiste naam worden weergegeven.