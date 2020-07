Tijdens EA Play van afgelopen maand werd de multiplayer shooter Rocket Arena aangekondigd en deze game verschijnt al over een week. In Rocket Arena neem je het op tegen elkaar in teams van drie, waarbij je met diverse personages aan de slag kan. Naast de diverse personages zijn er ook meerdere maps beschikbaar en die worden toegelicht in de onderstaande trailer.

De trailer neemt je mee op een tour door de wereld van Rocket Arena en daarin kom je zeer verschillende gebieden tegen. De game bevat tien verschillende maps volgens de trailer bij de release en dat is een prima aantal voor deze intense shooter. Hieronder ook nog de namen van alle maps.

Beschikbare maps in Rocket Arena: