Dragon Ball FighterZ is al een wat oudere titel, maar dat maakt deze game niet minder de moeite waard. Sinds de release is er een hoop extra content voor de game uitgekomen en ook is de titel van goede kwaliteit, zoals je in onze review kan lezen.

Deze game is nu de nieuwe PlayStation Store deal van de week en het gaat hier specifiek om de Ultimate Edition van de fighter. Die kost normaal €114,99 en schaf je nu hier voor het luttele bedrag van €14,99 aan in de PlayStation Store.

Met andere woorden: een ontzettend scherpe deal waar je vanaf nu tot halverwege volgende week van kan profiteren.