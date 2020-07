We zitten inmiddels ruim een week in juli en dan is het moment aangebroken om terug te blikken op de vorige maand. Dat doet Sony via het PlayStation Blog, waar ze weer een overzicht hebben gepubliceerd van de best lopende content in de PlayStation Store.

Niet geheel verrassend is The Last of Us: Part II op de eerste plek geëindigd en dat is ook gelijk de enige nieuwe release in de lijst. De rest van de best verkopende PlayStation 4 games zijn allemaal oudere titels. Opvallend, want een andere vrij grote release in juni was Disintegration, maar die zien we nergens terug.

Verder hebben we natuurlijk ook de overzichten van de best verkopende PlayStation VR games, extra content en de free-to-play titels.

PS4

The Last of Us Part II EA SPORTS FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V The Last of Us Remastered Minecraft Days Gone Marvel’s Spider-Man Horizon Zero Dawn Complete Edition Minecraft Dungeons Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ARK: Survival Evolved eFootball PES 2020 F1 2019 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt Tekken 7 Uncharted: The Lost Legacy Stranded Deep Assassin’s Creed Odyssey

PS VR

Beat Saber The Walking Dead: Saints & Sinners Blood & Truth SUPERHOT VR GORN Job Simulator ASTRO BOT: Rescue Mission Batman: Arkham VR Creed: Rise to Glory DOOM VFR

DLC

Fortnite – The Yellowjacket Pack Fortnite – The Iris Pack Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps – Season Pass Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 5 Pass Dead by Daylight: Silent Hill Chapter Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Upgrade Destiny 2: Shadowkeep The Elder Scrolls Online: Greymoor Upgrade

F2P