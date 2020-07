Eergisteren tijdens de presentatie van Nacon werden er diverse games aangekondigd of er werden nieuwe beelden getoond. Rogue Lords was een van de games die in de schijnwerpers werd gezet en in deze duistere, tactische game speel je als de duivel en zijn trouwe onderdanen. Wat het motief is van de duivel wordt beter uitgelegd in de nieuwe story trailer.

In Rogue Lords sta je dus in de schoenen van de duivel die op wraak uit is nadat hij een lange tijd geleden zich geforceerd moest terugtrekken naar de onderwereld. In de hel heb je je kracht teruggevonden en ben je klaar om opnieuw de strijd aan te gaan. Samen met je trouwe onderdanen, zoals Dracula, Bloody Mary en The Headless Horseman, ben je uit op wraak en wil je de wereld veroveren.

Rogue Lords staat gepland voor een release in 2021. Hieronder kan je de story trailer bekijken.