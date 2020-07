Met Man of Medan bracht ontwikkelaar Supermassive Games een goede horrorgame uit en dit was de eerste game uit de Dark Pictures Anthology. Het tweede deel – Little Hope – werd enige tijd geleden nog uitgesteld en toen was het onduidelijk wanneer de game wel zou verschijnen. Little Hope is nu weer voorzien van een nieuwe releasedatum en zal op 30 oktober verschijnen.

In Little Hope komen vier studenten en hun professor vast te zitten in een verlaten stad vanwege een mysterieuze mist die plots opsteekt. Uiteraard zoekt de groep naar een manier om te ontsnappen, maar ze worden achtervolgd door visioenen van het duistere en gruwelijke verleden van de stad. Overleven is natuurlijk de prioriteit en dat kan enkel door het geheim achter deze duistere verschijning op te lossen.

Hieronder kan je de trailer bekijken die de releasedatum nogmaals bevestigd. Onlangs verschenen ook de eerste gameplaybeelden die je hier terug kunt vinden. Een dag voor Halloween kan je dus alvast gaan griezelen met Little Hope.