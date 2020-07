DiRT 5 komt in oktober naar de PlayStation 4 en verschijnt eveneens op de volgende generatie consoles. We wisten reeds dat eigenaars van de Xbox One versie de game gratis zullen kunnen upgraden naar de next-gen versie, maar over de PS5 editie tastten we nog in het duister. Tot nu. Een gelekte trailer lijkt namelijk een soortgelijke update van PS4 naar PS5 te bevestigen.

De trailer in kwestie belandde prematuur op YouTube en werd inmiddels alweer offline gehaald. Oplettende zielen hebben echter kunnen vaststellen dat de omschrijving de gratis PS5 upgrade in de schijnwerpers plaatste. Het is nog wachten op de officiële release van de trailer om dit nieuws definitief te bevestigen, maar wij gaan er alvast van uit dat de informatie klopt.