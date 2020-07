Liefhebbers van straatvoetbal letten best even op. Street Power Football verschijnt eind volgende maand en heeft in zijn meest recente trailer een unieke modus in de schijnwerpers gezet. Het gaat om de welluidende ‘Panna Modus’, waarin je precies datgene moet doen waar de naam naar verwijst: de bal door de tegenstander zijn benen spelen.

Om dit succesvol te bewerkstelligen, kan je een aantal gekende straatvoetballers onder de duimen nemen. Denk aan sterren als pannakampioen Anas Boukami of Kristoffer Licht, de Deense oprichter van Copenhagen Panna House. De onderstaande beelden tonen alvast dat panna’s uitdelen nog steeds dé manier is om een tegenstander te vernederen.