Sword Art Online: Alicization Lycoris – God, wat is me dat toch een mondvol – verschijnt morgen. Fans kunnen hun hart in tussentijd al ophalen aan de nieuwste trailer, die het verhaal van de game op de voorgrond plaatst.

Geïnteresseerden krijgen het animatiefilmpje te zien dat het eigenlijke spel zal inleiden. Twijfelaars raden we aan om even twee minuten uit te rekken voor de trailer… het zou zo maar even kunnen dat je overtuigd raakt.