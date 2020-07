Review: Assetto Corsa Competizione – In mei 2019 kregen pc-gamers een nieuwe, uitermate realistische simulatie racer voor de kiezen: Assetto Corsa Competizione. PlayStation gamers moesten echter tot 23 juni dit jaar wachten op deze ultieme race-ervaring. Toen brachten 505 Games en Kunos Simulazioni deze titel ook naar consoles, tot groot jolijt van menig racefanaat. Haal jullie race wielen en pedalen maar onder het stof vandaan, want deze franchise staat erom bekend het echte racegevoel naar je huiskamer te brengen. Of dit gelukt is met deze nieuwe game en of het een goede ervaring is met alleen een controller… dat lees je hier.

Speelbaar met een controller?

Ik zal maar direct met de deur in huis vallen en melden dat ik het spel alleen gespeeld heb met een controller, dit aangezien ik geen stuur tot mijn beschikking had – en ook in de rest van de redactie is dat een schaarse accessoire. Ik ben op de hoogte dat dit de meest voorkomende speelwijze is van het spel, maar niet iedereen beschikt over de luxe een stuur en pedalen te bezitten. Dit gezegd hebbende merk je natuurlijk direct dat de game eigenlijk bedoeld is om met een stuur te spelen. Zo kan je namelijk niet in de menu’s navigeren met de joystick, maar moet je de pijltjestoetsen daarvoor gebruiken. Dit is natuurlijk geen ramp, maar een ontwikkelaar zou er niet vanuit mogen gaan dat iedereen die de game een kans wil geven ook daadwerkelijk over een stuur en pedalen beschikt. Nu is de belangrijke vraag die volgt natuurlijk: hoe rijdt het spel dan met een controller?

Het antwoord op deze vraag is kort en krachtig: goed! Er zijn stappen vooruit gemaakt ten opzichte van zijn voorganger en het besturen van je bolide lukt aardig met een controller. Je zal natuurlijk nooit de precisie van een stuur kunnen evenaren, maar dat geldt voor elke realistische racer van vandaag de dag. Het sturen is zeer gevoelig in deze game en met de juiste instellingen, die je zelf kan aanpassen, is de ervaring zeker erg goed te behappen met een controller. Het gevoel is goed en het bochtenwerk voelt realistisch en reactief aan, zo glijd je niet over de baan maar voel je echt de grip en het gewicht van je wagen. Het enige waar wat over te klagen valt is de te snelle bewegingen van je armen als je met de first-person camera speelt. Ik ben namelijk gestopt met deze camera-instelling te gebruiken, omdat die hyper kinetische bewegingen tot een epilepsieaanval zouden kunnen leiden.

Wat valt er te doen?

De game bevat verschillende modi, waaronder een carrière modus, een modus met zelf te kiezen races of kampioenschap en natuurlijk een online multiplayer. Bij de carrière modus start je als rijder in een jongerenprogramma van Lamborghini en krijg je drie tests voorgeschoteld op Monza (een iconisch racecircuit in Italië), waarvan er eentje plaatsvindt op een droog circuit, eentje op een nat circuit en eentje gedurende de nacht. Hierna presenteert de game je een moeilijkheidsgraad op basis van je geleverde resultaten. Vervolgens kies je een wagen en probeer je zo veel mogelijk races te winnen. De opzet is simpel en de carrière modus mist dus wat diepgang. De vraag is dan natuurlijk of dit een groot probleem vormt voor een echte simulator waarin de gameplay toch het belangrijkste is. Zoek je een uitgebreide carrière modus, dan zal je die elders moeten zoeken.

Als je eenmaal zelf de pitstraat uitgereden bent, kom je in de brute wereld van het simulatie racen terecht. Duels met de AI zijn op het scherpst van de snede en zij zullen niet terugdeinzen om af en toe eens wat lak met jou uit te wisselen. Het racen zo dicht bij elkaar is zeer bevredigend, maar aangezien er geen flashback mechanisme aanwezig is kan het soms wat frustrerend zijn als jij de controle verliest en in de grindbak terecht komt doordat de AI geen zin had om te remmen. Dit gebeurde echter zelden, want de AI rijdt over het algemeen slim en soms zelfs vrij agressief, wat het tot een uitdagende ervaring maakt. Dit alles zorgt ervoor dat Assetto Corsa Competizione een game is waarbij je continu op het puntje van je stoel zal zitten.

Als muziek in de oren

Grafisch is deze game echter niet echt om van achterover te vallen, maar het geluid… wauw. Niet alleen de wagens zelf, maar eigenlijk de hele sfeer op en rond het circuit is geweldig en het beste dat ik in een game heb mogen ervaren tot op heden. Dit varieert van de authentieke omroepers op het circuit tussen de sessies door, tot het geluid van je vloer die over het asfalt schraapt wanneer je een oneffenheid passeert. Of het gepiep van de remmen die ternauwernood je wagen proberen af te stoppen voor een bocht, waarvoor je toch iets eerder had moeten beginnen te remmen. Ook zit er enorm veel realisme in het geluid, zo hoor je de stukjes rubber, die afgesleten zijn van de banden en die op het circuit liggen, opspringen tegen de vloer van je wagen als je per ongeluk een bocht eens wat breder neemt dan de bedoeling was. Het is een sensatie die ik niet eerder in een racegame gehoord heb.

Toch enkele foutjes in de configuratie?

Assetto Corsa Competizione kent echter nog wel enkele mankementjes. Zo rijden de wagens soms door elkaar heen bij het verlaten van de pitbox en het bestraffingssysteem werkt niet altijd even goed. Zo probeerde ik in de voorlaatste bocht van een race een gewaagde manoeuvre uit te voeren om toch maar die zilveren trofee in een mooiere gouden te veranderen. Ik verloor echter de controle en belandde in de kant, waardoor de laatste bocht helemaal afgesneden werd. Dit met een verplichte rit door de pitsstraat als straf tot gevolg. Dat lag een beetje lastig, want het was de laatste ronde. Tot mijn grote verbazing leverde dat bij het passeren van de finishlijn geen tijdstraf op en de overwinning werd mij toegekend. Voordelig natuurlijk, maar dat klopt niet helemaal. Ook zijn er geen zelf te maken lobby’s aanwezig in de multiplayer modus, wat er voor zorgde dat ik menig uur moest racen, vooraleer ik genoeg punten verzameld had om mijzelf te mogen meten met andere racefanaten. Hiervoor geldt namelijk een bepaalde voorwaarde als equivalent voor skillniveau, maar even los een race met je maten opzetten zit er dus vooralsnog niet in en dat is jammer.