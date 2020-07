Ontwikkelaar KT Racing en uitgever Nacon hebben vandaag de WRC 9 Digital Deluxe Edition en pre-order bonus onthuld. Iedereen die de rally-game vooraf besteld heeft krijgt de Audi Quattro A2, de auto die in zowel de Drivers als Manufacturers categorie in 1984 wereldkampioen werd. Met de Digital Deluxe Edition krijg je 48 uur voor de release reeds toegang tot de game.

Daarnaast bevat deze uitgave de Toyota Corolla WRC als bonus auto, waarmee je op het exclusieve Barcelona Super Special Stage kunt rijden. Om je een handje op weg te helpen, krijg je ook wat extra ervaring in de carrière modus van de game. Tot slot ontvang je een abonnement van 3 maanden op de WRC Plus service, waarmee je onder andere analyses kunt bekijken.

WRC 9 komt op 3 september voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One uit. De Nintendo Switch-versie volgt later. Inmiddels heeft de uitgever ook laten weten dat de game naar de PlayStation 5 en de Xbox Series X komt. Een releasedatum daarvan is nog niet bekendgemaakt.

In de tussentijd kun je kijken naar WRC 9 gameplay van de Nieuw-Zeelandse rally of naar WRC 9 Safari Rally Kenia gameplay.