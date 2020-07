De release van Othercide komt steeds dichterbij, want de game ligt op 28 juli in de schappen. Onlangs verscheen er al een video die dieper inging op de duistere wereld van de game en nu is ook de tweede video uit deze reeks verschenen. In deze video staan de verschillende classes centraal, die allemaal kort aan bod komen.

Zo hebben we allereerst de Blademaster, die ongekend veel schade kan toedienen in kleine ruimtes. Pas wel op, want ze heeft niet veel levens en is vrij fragiel. De tweede klasse is de Shieldbearer, die fungeert als een tankpersonage. Tot slot komt de Soulslinger aan bod. Zij beschikt over twee grote pistolen en kan ervoor kiezen de andere personages sterker te maken of een sterke kettingreactie aan schade te veroorzaken.