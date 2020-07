De komst van de volgende generatie consoles doet het hart van veel gamers vol verwachting kloppen, maar er zit waarschijnlijk ook een negatief kantje aan. Steeds meer uitgevers lijken de intentie te hebben om hun games tegen een hogere prijs aan te bieden. Ook Cory Barlog – de man achter God of War voor de PlayStation 4 – deelt deze gedachte.

Begin deze maand liet 2K Games weten dat de PlayStation 5- en Xbox Series X-versie van NBA 2K21 meer zal gaan kosten dan de versie voor de huidige generatie. Een paar dagen later liet onderzoeksbureau IDG weten dat er meer uitgevers zijn die overwegen om hun next-gen games voor een hogere prijs aan te bieden.

Cory Barlog heeft nu via Twitter zijn mening hierover laten weten. Volgens de regisseur van God of War is het nodig om de prijs van een game duurder te maken. Barlog vindt dat dat beter is dan de games die je tegenwoordig ziet, die ondergedompeld zijn in microtransacties.

Dit is natuurlijk wel zo, maar het ziet er niet naar uit dat de hogere prijs van de ‘next gen’-games ervoor zal zorgen dat microtransacties zullen verdwijnen. Dit is al te zien in NBA 2K21, want daar zitten de beruchte VC Coins gewoon weer in. Het moet wel heel raar lopen als deze nu alleen in-game te verdienen zijn, in plaats van dat je ze ook met geld kunt kopen, wat al jaren het geval is.