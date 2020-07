Ubisoft is altijd één van de vaste uitgevers die een persconferentie organiseert op de E3. Die beurs ging dit jaar echter niet door vanwege de pandemie en daarom zal er nu een digitale showcase plaatsvinden. Het is een stuk later dan gebruikelijk, maar daarom niet minder interessant.

Om 21:00 uur gaat Ubisoft Forward van start en die show kun je hieronder live volgen. Verwacht meer over Assassin’s Creed: Valhalla, Ghost Recon: Breakpoint, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantaine, Far Cry 6 en nog veel meer.