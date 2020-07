Koei Tecmo werkt langzaam naar de release van Fairy Tail toe en doet dat door af en toe wat nieuwe trailers te droppen. Er is nu weer een nieuwe video opgedoken en die laat de belangrijkste features van de game zien.

Zoals je in de onderstaande video kunt zien, is het belangrijk om een goede band te hebben met je teamgenoten. Hiermee kan je nieuwe skills ontgrendelen. Een andere belangrijke feature is ‘Character Stories’, waarmee je meer te weten komt over de verschillende personages.