Serieus, lieve lezers, wie heeft hier om gevraagd? Wij kunnen ons van veel games voorstellen dat deze in een film of serie worden verwerkt, maar The Sims? Nu scheelt het dat het hier om een reality show gaat, waarin mensen het tegen elkaar opnemen. Maar dan nog bezorgt het hele concept ons wel wat hoofdpijn. Wie heeft dit in godsnaam bedacht?

In The Sims Spark’d, zoals de show gaat heten, nemen “professionele” Sims-spelers het tegen elkaar op om indruk te maken op een jury met hun eigen verhaal uitgewerkt in The Sims. Dat doen ze niet voor niets, want er staat een prijs tegenover van niet minder dan 100.000 dollar.

De volledige aankleding van de show doet ons aardig denken aan programma’s zoals Ink Master en Face Off, waarin diverse mensen het tegen elkaar opnemen voor de titel van beste tattoo artiest of grimeur. Dat zijn tenminste nog talenten, maar The Sims… Mijn gepensioneerde moeder speelt graag The Sims en weet daar schitterende huizen in te bouwen.

Goed, ik draaf waarschijnlijk iets te ver door. The Sims Spark’d heeft zijn televisie première op 17 juli op de Amerikaanse zender TBS. De trailer voor de show bekijk je hieronder.