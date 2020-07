The Dark Pictures Anthology: Little Hope werd gisteren al voorzien van een nieuwe releasedatum en zal nu op 30 oktober verschijnen. Een dag voor Halloween wordt het dus lekker griezelen geblazen en dat kan je straks ook doen met diverse edities die voor de game zijn aangekondigd.

Zo krijgt Little Hope uiteraard zijn eigen Collector’s Edition en die is voor €49,99 verkrijgbaar. Daarnaast zal er ook een Limited Bundle Edition verschijnen, die jou toegang geeft tot Little Hope én Man of Medan. Tot slot heb je uiteraard nog de normale editie van de game, die jou een pre-order bonus oplevert als je deze van tevoren reserveert – wat ook voor de andere edities geldt.

Hieronder kan je een overzicht bekijken van de diverse edities en de inhoud daarvan.

Collector’s Edition

Collector’s Edition bevat de volgende content: Exemplaar van The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Stoffen map van The Dark Pictures Anthology World

Steelcase met vier discs

Replica van Mary’s 1692 pop met een hoogte van 15 cm

Twee exclusieve pins

Pre-order bonus voor Curator’s Cut Early Access

Deze editie is exclusief verkrijgbaar bij de Bandai Namco online store

Limited Bundle Edition

De Limited Bundle Edition bevat de volgende content: Exemplaar van The Dark Pictures Anthology: Little Hope & Man of Medan

Twee exclusieve pins

Steelcase met vier discs

Stoffen map van The Dark Pictures Anthology World

Pre-order