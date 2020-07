Toen Psyonix een spirituele opvolger maakte op hun relatief onbekende PS3-exclusieve Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars, durfden ze er waarschijnlijk niet eens over te dromen dat ze miljoenen spelers zouden bekoren. Laat staan 75 miljoen op de dag van vandaag.

In 2018 waren er “slechts” 50 miljoen geregistreerde spelers, dus in twee jaar tijd zijn daar nog zo’n 25 miljoen spelers bij gekomen. De introductie van cross-play in 2019 zal hier mogelijk ook een handje bij hebben geholpen. Een erg net resultaat en Psyonix mag hier natuurlijk trots op zijn, gezien ze voor de overname door Epic Games in 2019 dit allemaal zelf hebben moeten presteren.