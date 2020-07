Capcom is de laatste jaren érg goed bezig. Waar ze eerst de weg een beetje kwijt waren zien we sinds de release van Monster Hunter: World eigenlijk alleen nog maar kwalitatief sterke games uit hun stal komen. Ze verbaasden iedereen met Resident Evil VII, met de terugkeer van Dante in Devil May Cry 5 en ook de remakes van Resident Evil 2 en 3 wisten hoge ogen te gooien.

Zo heeft Capcom de afgelopen jaren wel vaker weer eens demo’s uitgebracht van hun games, iets wat nog maar weinig Triple-A uitgevers doen. Het geeft spelers natuurlijk de kans om alvast wat van een game te proberen alvorens ze gelijk weer zestig euro over de toonbank heen hoeven te smijten. Nu heeft Capcom via zijn Resident Evil Twitter-pagina een enquête gedeeld over Resident Evil 8: Village.

Allereerst willen ze graag weten hoe mensen denken over de naam van de nieuwe game en wat mensen zich inbeelden bij deze titel. Uiteindelijk vragen ze ook of de spelers graag een demo zouden willen spelen alvorens ze op een aanschaf overgaan. Hoor jij bij deze groep? Vul dan zeker de enquête even in.