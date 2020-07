De Night City Wire livestream van een aantal weken geleden toonde heel veel nieuwigheden, van gameplaybeelden tot specifieke informatie over de gamewereld en alles wat daar tussenin zit.

Toch is er nog voldoende over, zodat de ontwikkelaar ons steeds wat nieuws kan voorschotelen tot aan de officiële release, die helaas opnieuw is uitgesteld tot november. Op Twitter werden drie nieuwe afbeeldingen getoond die het Westbrook district in Night City laten zien.

Deze zeer gedetailleerde, prachtige shots zie je hieronder terug.