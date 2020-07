De hoofdschrijver van het verhaal van Horizon: Zero Dawn en narrative director van de opvolger Horizon: Forbidden West gaf vorige maand het stokje door aan een ander. Het gaat hier om John Gonzalez, die zo’n zeven jaar geleden vanuit Amerika naar Nederland emigreerde om bij Guerrilla Games te komen werken.

En hier leverde hij enorm goed werk af. Hij wist met zijn werk voor Horizon: Zero Dawn vier verschillende prijzen in de wacht te slepen voor verhaalvertelling, waaronder de welbekende DICE en Golden Joystick awards. Een zeer prestigieuze verdienste. Maar helaas moet Guerrilla Games het vanaf deze maand zonder hem doen. Hij heeft nieuw werk gevonden in Barcelona, waar hij zijn werk zal leveren aan een pas opgerichte studio. Om welke studio het hier gaat en aan welke Triple-A titel daar gewerkt wordt, kon hij nog niet zeggen.

Aangezien de game gepland staat voor een release eind 2021, is de kans zeer groot dat het verhaal van Horizon: Forbidden West al grotendeels vast stond alvorens Gonzalez voor de laatste keer het kantoor in Amsterdam verliet. We mogen er dus voorzichtig vanuit gaan dat het verhaal van de jongste game van Guerrilla ook van de bovenste plank zal zijn.