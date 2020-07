Sony heeft 250 miljoen dollar in Epic Games geïnvesteerd voor een minderheidsbelang in het bedrijf. Dat laten beide bedrijven middels een persbericht weten. De investering zorgt er niet voor dat Epic zijn games niet op andere platformen mag uitbrengen. Het heeft verder ook geen invloed op hoe het bedrijf met diens Epic Games Store omgaat. De investering is gedaan om de samenwerking tussen beide bedrijven te verstevigen.

Zo werken de bedrijven al een langere tijd samen. Epic Games liet onlangs de nieuwe Unreal Engine 5 zien, terwijl die real-time op een PlayStation 5 draaide. Daarnaast heeft het bedrijf een gedeelte van de Unreal Engine 5 herschreven vanwege de SSD in de PlayStation 5 en beide bedrijven waren erg complimenteus naar elkaar toe in de pers de afgelopen maanden.

Volgens Tim Sweeney van Epic Games zorgt de investering ervoor dat de twee bedrijven meer kunnen samenwerken op het gebied van sociale ervaringen binnen games, films en muziek. Kenichiro Yoshida van Sony voegt daar aan toe dat de krachtige technologie van Epic ingezet gaat worden om het volledige digitale entertainmentlandschap te innoveren.