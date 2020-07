Hoewel Sony de nieuwe DualSense controller voor de PlayStation 5 reeds in een trailer heeft getoond, blijft het gissen naar het formaat. Nu is er online een foto gelekt waarop iemand de nieuwe DualSense controller vasthoudt. Tenminste, dat wordt beweerd. Op de foto lijkt de controller gigantisch te zijn, maar dat ligt natuurlijk ook aan het perspectief en hoe groot de handen van die persoon zijn.

Zo blijft het speculeren en totdat Sony daadwerkelijk meer laat zien, moeten we het hiermee doen. Dat weerhield iemand op Twitter er niet van om zelf een vergelijking te maken op basis van het materiaal dat eerder is vrijgegeven. Als dat correct blijkt te zijn, dan is de nieuwe controller niet veel groter dan de oude controller.

Het draait echter niet alleen om het formaat, zo heeft de nieuwe DualSense controller ook een nieuwe slogan gekregen.

Made a quick gif to compare the DualSense to the DualShock 4.

-Stick/button layout is virtually unchanged

-Trigger angles are apparent here

-Grips are elongated and quite a different shape

-Options/Create buttons are smaller, closer to face buttons

-Touchpad is larger pic.twitter.com/SN1V2DjgX5

— Chandler Wood (@FinchStrife) April 7, 2020