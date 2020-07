Er gingen al wat geruchten rond dat Ubisoft werkt aan Far Cry 6 en de verwachting was dat de uitgever deze game zondag tijdens Ubisoft Forward aan zou gaan kondigen. Maar zoals wel vaker gebeurt met de games van Ubisoft, is ook Far Cry 6 nu gelekt. Dit is via de PlayStation Store in Hong Kong gegaan waar de game kortstondig online stond.

Far Cry 6 zal op 18 februari verschijnen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Als je de PS4-versie koopt, dan kan je gratis upgraden naar de PS5-versie, zo staat in de beschrijving van de game te lezen.

Acteur Giancarlo Esposito, bekend van onder andere Breaking Bad, liet eerder al doorschemeren dat hij een rol zou spelen in een nieuwe game. Nadien dook het gerucht op dat het Far Cry 6 betrof en dat is nu ook bevestigd, gezien hij op de promotionele afbeelding staat.

Sterker nog, het plot van de game is via de PlayStation Store ook naar buiten gekomen. Je speelt in Far Cry 6 als Dani Rojas, een strijder die vecht tegen Anton Castillo (Esposito) en zijn zoon Diego. Castillo wordt omschreven als een meedogenloze dictator die zijn land in glorie wil herstellen en dat op elke mogelijke manier.

De game speelt zich af in het fictieve land Yara, wat een tropisch paradijs is dat is bevroren door de tijd. Met andere woorden: alles is onder het bewind van Castillo tot stilstand gekomen en dat zorgt voor een wat armoedig gebeuren. Yara is het grootste land in een Far Cry game ooit dat gekenmerkt wordt door jungles en de metropool Esperanza.

Zondag zullen we naar verwachting meer van Far Cry 6 gaan zien.