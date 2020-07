Toen Sony de PlayStation 5 vorige maand onthulde, kregen we een witte console te zien. Dat komt natuurlijk overeen met de eerder onthulde DualSense controller, die eveneens voor een groot deel wit is. Dat sluit andere kleuren natuurlijk niet uit en nu is er ook een zwarte PlayStation 5 opgedoken.

Dit komt voort uit promotioneel materiaal van Sony dat online is verschenen, waarvan ingeschat wordt dat het authentiek is. De vraag die online echter bestaat is of de console in de betreffende afbeelding niet is gemanipuleerd om te matchen met de andere producten. Iets wat we pas zeker weten als Sony duidelijkheid geeft.

Mocht het een bestaande variant zijn, dan is het best aannemelijk dat er bij de release twee kleuren verschijnen: zwart en wit.