Met nog een week te gaan totdat Ghost of Tsushima in de winkels ligt, is de preload van de game online gegaan in de PlayStation Store. Als je een pre-order op de game hebt, dan is het vanaf nu mogelijk om deze nieuwe titel van Sucker Punch alvast te downloaden. Dit zodat je straks op de release direct aan de slag kan.

De download is in totaal rond de 35GB, wat relatief weinig is in vergelijking met andere openwereldgames. De nuance is natuurlijk dat er wat updates zijn en die vormen samen momenteel een download van rond de 9GB. Dat kost ook wat tijd om binnen te halen, dus begin nu alvast met downloaden als je daartoe de mogelijkheid hebt.

Ghost of Tsushima verschijnt op 17 juli exclusief voor de PlayStation 4. Op dinsdag 14 juli verloopt het embargo en dan zullen we je meer over de game kunnen en mogen vertellen hier op PSX-Sense.