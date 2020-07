Er zijn in de afgelopen decennia diverse Tomb Raider games verschenen en het ziet er naar uit dat Square Enix die nu gaat bundelen tot één ultieme ervaring. In 2018 registreerde de uitgever het handelsmerk ‘T.R.U.E. Tomb Raider Ultimate Experience’, maar daarna hebben we er niets meer van vernomen.

Nu twee jaar later duikt die ‘titel’ weer op dankzij het vernieuwen van het handelsmerk. Niets bijzonders, dat gebeurt immers vaker. Het interessante is deze keer echter dat er ook een afbeelding online is verschenen en die geeft aan dat de release niet lang meer op zich laat wachten.

Volgens de promo hieronder zou deze uitgave op 27 augustus moeten verschijnen, maar of het allemaal correct is… Square Enix heeft nog niets van zich laten horen en de afbeelding toont ook de klassieke Tomb Raider games. Dus of die straks ook speelbaar zullen zijn op de PlayStation 4?

Enfin, het is een interessant lek en dat er iets van een collectie bestaat geeft het geregistreerde handelsmerk al aan, maar verdere details moet je even met een korrel zout nemen.