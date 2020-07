In 1997 verscheen Turok en die game lijkt nu terug te keren op de PlayStation 4. Helaas niet in de vorm van een nieuwe game, maar als heruitgave van de klassieker. Turok is al een jaar of twee verkrijgbaar op de Xbox One en dankzij het verschijnen van de Trophies op het PlayStation Network weten we dat een release aanstaande is.

Deze nieuwe editie van de oorspronkelijke game is in de kern hetzelfde, maar Turok is wel van een update voorzien op visueel vlak dankzij een modernere engine. Ook zijn er aanvullende features in de game verwerkt. Hieronder de Trophies op een rijtje en zodra de officiële aankondiging volgt, dan lees je het hier.

Goud

Turok: Treasure Hunter

-Discover all secret areas

Zilver

Legendary Weapon

-Assemble the Chronoscepter

Swift and Deadly

-Kill 3 enemies simultaneously with the Knife

Crushing Conclusion

-Defeat the Campaigner

Speedrunner

-Complete the time trial mode in under 2:45

Not Quite Mortal

-Obtain maximum HP from collecting Mortal Wounds

Brons

You Call That A Knife?

-Defeat the Longhunter

Ancient Exterminator

-Defeat the Mantis

T-Rekt

-Defeat the T-Rex

Practice Makes Perfect

-Complete the training course