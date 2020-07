De release van SnowRunner mag inmiddels al even achter ons liggen, dat betekent niet dat Saber Interactive klaar is met deze game. Zo is er een Season Pass beschikbaar en de eerste content die daaronder valt zal op 15 juli verschijnen.

Het gaat in fases over de komende periode en met elke fase mogen spelers nieuwe maps, voertuigen en andere content verwachten. Interessant is ook dat als je de game altijd in coöp speelt, dat slechts één speler de Season Pass moet hebben wil je allebei van de content gebruikmaken.

De lijst met fases en wat er additioneel nog onder de Season Pass uitkomt hieronder. Search & Recover verschijnt dus aanstaande woensdag, wanneer de volgende uitbreidingen komen is nog niet duidelijk.

Phase 1 “Search & Recover”

Phase 2 “Explore & Expand”

Phase 3 “Locate & Deliver”

Phase 4: New expansion

High Roll Pack

Loaded Dice Vinyl Wrap

Scorched Vinyl Wrap

True Colors Vinyl Wrap

Meer weten over SnowRunner? Klik dan hier voor onze review en hier voor een uitgebreid overzicht met artikelen, waarmee je nog veel meer over de game te weten kan komen.