Normaal gezien zouden we in de loop van augustus aan de slag kunnen gaan met Remothered: Broken Porcelain, de survival horror sequel op Remothered: Tormented Fathers uit 2018. Jammer genoeg kwam de game, net zoals vele andere, wat in de problemen door de huidige situatie, waardoor uitgever Modus Games de beslissing heeft moeten maken om de release met enkele maanden uit te stellen. We mogen de game nu op 20 oktober 2020 verwachten, kort voor Halloween dus.

Het statement gaat als volgt:

“We are incredibly excited to invite players into this wonderfully realized chapter of the Remothered story, but it’s important that we deliver the experience fans deserve. Having additional time for polish and to accommodate unanticipated longer timeframes due to the current global situation will help us do exactly that.”