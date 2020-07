Het duurt nog een weekje voordat we met zijn allen aan de slag kunnen met Ghost of Tsushima, maar kort voor de release dropt ontwikkelaar Sucker Punch nog even een nieuwe trailer voor de game, in het Japans ingesproken voor net dat tikkeltje meer authenticiteit. De studio heeft bij het maken van de game erg veel inspiratie getrokken uit de authentieke samoerai films van weleer en dat merk je dan ook direct als je de trailer bekijkt.

De trailer zelf toont verschillende gameplaybeelden en stelt je tegelijk ook nog eens de opzet van het verhaal voor. Opnieuw spatten hierbij de prachtige Japanse omgevingen van het scherm af en de soundtrack maakt het geheel helemaal af.

Je kan de nieuwe trailer hieronder bekijken. Ghost of Tsushima komt op 17 juli uit, maar je kan onze review hier al op 14 juli verwachten.