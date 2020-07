Volgend jaar in januari mogen we het slotstuk van de moderne Hitman-trilogie verwachten. De Deense studio IO Interactive wist de Hitman-franchise op een succesvolle manier te rebooten in 2016 en ook de daaropvolgende sequel uit 2018 wist te imponeren. De verwachtingen voor het derde deel liggen dan ook hoog en zowel nieuwere fans als fans van het eerste uur staan waarschijnlijk te popelen om te weten te komen hoe de reis van Agent 47 zal aflopen. Een nieuwe video van de ontwikkelaar geeft ons alvast een voorproefje.

Gezien Hitman 3 het slotstuk van een trilogie vormt, draait de game dan ook om “closure”. Het verhaal zal worden afgerond en dient als een spreekwoordelijke “love letter” aan de hardcore fans van de serie. Dit wil echter ook zeggen dat alle remmen volledig los gaan. Michael Vogt, de schrijver van de game, benadrukt dan ook dat de thematiek van de game stukken donkerder en depressiever zal zijn dan bij de vorige delen uit de reeks. De game wordt dan ook omschreven als een soort “dark spy thriller”.

Hoe donker de game dan precies zal worden, zullen we moeten ondervinden in januari zelf. De video waarvan sprake check je alvast hieronder.