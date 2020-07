Rockstar Games heeft weer de wekelijkse acties in Grand Theft Auto Online geactiveerd. Deze keer worden de promoties weer in een speciaal thema gepresenteerd. Momenteel is het namelijk Pilot Week in GTA Online en de naam zegt het eigenlijk al: bonussen en kortingen die zich vooral focussen op actie in de lucht.

In diverse modi kun je momenteel extra beloningen verdienen. De hoogste bonussen tref je aan in Stockpile, de capture-the-flag modus die met vliegtuigen wordt gespeeld. Zijn Air Cargo Sales meer je ding, dan kun je dubbele beloningen verwachten. Mocht je nog niet zo goed zijn in het vliegen in GTA Online, dan heeft Pilot Week alsnog wat leuks te bieden. De beloningen die je verdient bij de Flight School worden nu namelijk ook dubbel uitbetaald.

Tijdens Pilot Week geeft Rockstar ook een gratis voertuig weg aan iedereen die tijdens de actieweek GTA Online speelt. Het gaat hier om de Nagasaki Ultralight glider. Toch liever behoefte aan een nieuwe snelle auto? Dan kun je je geluk beproeven bij de Lucky Wheel in de Diamond Casino & Resort. Daar is de Dewbauchee Vagner namelijk de hoofdprijs.

Vanzelfsprekend zijn er ook weer allerlei kortingen en tijdens Pilot Week staan ook die deels in het teken van luchtvoertuigen. De afgeprijsde items hebben we hieronder opgesomd.