Zoals eerder beloofd heeft Electronic Arts dit weekend EA Sports UFC 4 officieel onthuld. De game komt op 14 augustus uit voor de PlayStation 4 en Xbox One, zo liet de uitgever weten. Samen met deze aankondiging werd er ook een eerste trailer onthuld en die kun je onderaan dit bericht bekijken.

Een belangrijk onderdeel van EA Sports UFC 4 is de opkomst van een eigen vechter, die spelers kunnen aanmaken. Er is een nieuw voortgangssysteem gemaakt, die ervoor zorgt dat de vechtstijl, prestaties en de persoonlijkheid van je eigen vechter samenkomen in zijn of haar ontwikkeling. In de vernieuwde carrière modus kan deze vechter vervolgens als onbekende amateur uitgroeien tot de grootste UFC-superster. De vernieuwing in deze modus zit hem in een manier om achtergrondverhalen van vechters te ontwikkelen. Dankzij een nieuwe vechtersevolutie feature kun je de vaardigheden van je vechter bepalen. Daarnaast is er meer focus op de relatie met zowel vrienden als vijanden dankzij de Relationship Building feature. Het centrale uitgangspunt is dat spelers in de carrière modus meer keuze krijgen om met hun eigen vechter een zelfgekozen pad naar de top uit te stippelen.

Op het gebied van gameplay zijn verschillende systemen vernieuwd en verbeterd. De clinch-naar-aanvalscombinaties zijn nu vloeiender en de takedown-en grondmechanismen zijn vernieuwd. Hierdoor krijg je meer controle over je vechter. Verder bevat het aankomende deel vier nieuwe omgevingen en nieuwe modi. Blitz Battles is een online modus waarin je snelle gevechten speelt met steeds veranderende regels. In de Online World Championships neem je het tegen andere spelers op om zo steeds verder te stijgen op de leaderboards, om uiteindelijk de grote kampioen te worden.

Op de box-art van EA Sports UFC 4 staan UFC-kampioen middengewicht Israel “The Last Stylebender” Adesanya en UFC-weltergewichtdeelnemer Jorge “Gamebred” Masvidal afgebeeld als coveratleten. Wanneer je een pre-order plaats ontvang je diverse extra’s, zoals toegang tot Tyson Fury en Anthony Joshua en verschillende cosmetische items.